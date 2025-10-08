Sechs Jahre alter Junge vermisst - Hubschrauber im Einsatz

In Weinstadt bei Stuttgart wird seit den Mittagsstunden intensiv nach einem sechs Jahre alten Jungen gesucht. Die Polizei setzt nach eigenen Angaben neben mehreren Streifen auch einen Polizeihubschrauber ein - bislang ohne Erfolg.

Der Junge sei mit seinem blauen Fahrrad von seinem Zuhause im Ortsteil Endersbach aus weggefahren. Es sei aber nicht bekannt, in welche Richtung und mit welchem Ziel, sagte ein Polizeisprecher. «Es besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte», teilte die Polizei mit.