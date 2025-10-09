Vermisster kleiner Junge war wohl mit Zug unterwegs

Rund 20 Kilometer von seinem Zuhause im Rems-Murr-Kreis entfernt ist ein vermisster kleiner Junge nach stundenlanger Suche wiedergefunden worden. Teile der Strecke hat er laut Polizei vermutlich auch mit der Bahn zurückgelegt. Mehrfach sei er mit seinem Rad an Bahnhöfen gesehen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Suche auch mit Spürhunden

Am Mittwochmittag hatte sich der Sechsjährige den Angaben nach auf sein Fahrrad gesetzt und sich von seinem Zuhause in Weinstadt-Endersbach alleine in unbekannte Richtung auf den Weg gemacht. Mit Hubschrauber und Spürhunden suchte die Polizei nach dem Kind, auch die Schule des Jungen wurde durchsucht, seine Freunde und Bekannten wurden befragt. Auf einem Supermarktparkplatz in Stuttgart war er am Abend schließlich wiedergefunden worden, ein Zeuge hatte ihn dort entdeckt.

Kind geht es gut

Am Morgen danach gehe es dem Jungen gut, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten hatten ihn auf dem Parkplatz abgeholt und nach Hause gefahren. Wann sich der Junge wo aufhielt und was ihn zu dem langen Ausflug trieb, war zunächst weiter unklar. Bereits früher sei er einmal als vermisst gemeldet worden. Damals wurde er mehr als fünf Kilometer von seinem Heimatort entfernt wiedergefunden, wie es hieß.