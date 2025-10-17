Mann läuft vor Bus – mehrere Verletzte in Friedrichshafen

Ein Mann soll in Friedrichshafen unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und vor einen fahrenden Stadtbus geraten sein. Durch die eingeleitete Vollbremsung wurden vier Menschen im Bus leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch der 52-jährige Fußgänger soll leichte Verletzungen erlitten haben. Alle Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls vom Donnerstag.

