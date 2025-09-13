Radfahrer übersieht Motorrad: Lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist mit einem Motorrad zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 55 Jahre alte Motorradfahrer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge nahm der 85 Jahre alte Radler dem Motorradfahrer am Freitag an einer Kreuzung bei Pfrondorf (Landkreis Tübingen) die Vorfahrt. Daraufhin fuhr der Motorradfahrer in den vorderen Teil des Fahrrads.

Der 85-Jährige blieb verletzt auf der Straße liegen, der Motorradfahrer landete im Graben. Beide kamen per Rettungswagen in eine Klinik.