Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Vorfahrt missachtet: Radfahrer übersieht Motorrad: Lebensgefährlich verletzt

Vorfahrt missachtet

Radfahrer übersieht Motorrad: Lebensgefährlich verletzt

An einer Kreuzung in der Nähe von Tübingen kracht es: Ein 85 Jahre alter Radfahrer nimmt einem Motorradfahrer die Vorfahrt – beide kommen in ein Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte sperrten die Straße für rund dreieinhalb Stunden. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte sperrten die Straße für rund dreieinhalb Stunden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Radfahrer ist mit einem Motorrad zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 55 Jahre alte Motorradfahrer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge nahm der 85 Jahre alte Radler dem Motorradfahrer am Freitag an einer Kreuzung bei Pfrondorf (Landkreis Tübingen) die Vorfahrt. Daraufhin fuhr der Motorradfahrer in den vorderen Teil des Fahrrads.

    Der 85-Jährige blieb verletzt auf der Straße liegen, der Motorradfahrer landete im Graben. Beide kamen per Rettungswagen in eine Klinik.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden