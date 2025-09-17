18-Jähriger schweigt nach tödlichem Streit auf Parkplatz

Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall hat sich der 18-jährige Autofahrer bisher nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. «Der Beschuldigte hat im Rahmen der Haftvorführung von seinem ihm rechtlich zustehenden Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich zur Sache nicht eingelassen», teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Schwäbisch Hall mit.

Der Jugendliche soll den Zwölfjährigen am Donnerstag vergangener Woche in der kleinen Gemeinde nach einem Streit mit dem Auto verfolgt und absichtlich angefahren haben. Das Kind starb noch vor Ort. Gegen den Heranwachsenden wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Eine Woche nach dem Vorfall können die Eltern auch Abschied nehmen von dem gestorbenen Kind. Der Leichnam des Jungen wurde nun freigegeben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatte die «Heilbronner Stimme» berichtet.