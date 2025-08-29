Duo mit mutmaßlich gestohlenen Mercedes-Sternen erwischt

Die Polizei hat ein junges Pärchen in Weinheim (Kreis Ravensburg) mit mehreren Mercedes-Sternen im Gepäck erwischt. Zuvor sollen die beiden 17-Jährigen von einem Zeugen beim Abreißen des Sterns von dessen Fahrzeug beobachtet worden sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zunächst waren sie geflohen, konnten dann aber von einer Streife am Morgen aufgegriffen werden. Woher die restlichen vier Mercedes-Sterne stammen, die sichergestellt wurden, werde noch ermittelt. Auch sie sollen gestohlen worden sein.

