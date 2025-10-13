Geplante Evakuierung in Stuttgart wegen Bombenfund

Rund 3.200 Menschen müssen wegen eines Bombenfunds im Stuttgarter Norden am Sonntag ihre Häuser verlassen. Die etwa 240 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei einer Sondierung vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gefunden worden, teilte die Stadt mit. Die Entschärfung des Blindgängers wurde demnach auf den kommenden Sonntag gelegt.

Einsatzkräfte würden ab 9 Uhr mit der Evakuierung in einem 400-Meter-Radius rund um den Fundort beginnen. Dabei müsse auch die B295 zeitweise gesperrt werden, hieß es. Wie lange die Evakuierung dauert, könne bislang nicht vorhergesagt werden.

Wer nicht anderswo unterkommt, könne in die Sporthalle der Wolfbusch-Schule. Menschen, die bei der Evakuierung am 19. Oktober Hilfe benötigen, sollen sich bis spätestens Mittwoch beim Stuttgarter Amt für öffentliche Ordnung melden.