Schauriges Wetter: Regen bleibt zunächst noch im Land

Der Sommer hat sich schnell verabschiedet, das Herbstwetter setzt sich in Baden-Württemberg fest: Es bleibt weiter unbeständig, immer wieder wird es regnen und nur vereinzelt zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitunter auch mal die Sonne.

Vor allem im Süden sind nach Einschätzung der Experten neben teils schauerartigen Regenfällen auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Dabei bleibe es vergleichsweise kühl mit höchstens 15 bis 19 Grad im Regen und 21 Grad am nördlichen Oberrhein, hieß es.

Erst zu Wochenende wieder besser

Die Niederschläge sollen in der Nacht zum Donnerstag nach Osten abziehen, der Himmel klart laut Prognose auf - aber schon am Donnerstag kann es nach DWD-Angaben nach einem heiteren bis wolkigen Start im Tagesverlauf hier und dort wieder regnen. Dabei wird es etwas wärmer mit Höchstwerten im Bergland um 16, im Breisgau bis 22 Grad.

Erst für Freitag schaut es etwas besser aus. Vor allem nachmittags und abends bleibe es vielerorts trocken, sagte ein Meteorologe. Er hat auch gute Nachrichten: Tendenziell wird es zum Wochenende und Anfang der kommenden Woche mit großer Wahrscheinlichkeit wieder wärmer. Erwartet werden laut Vorhersage Temperaturen vor weit über 20 Grad.