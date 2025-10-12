Zuerst trüb und wolkig, dann kommt die Sonne

Im Südwesten ist der goldene Herbst eingezogen. Trotzdem wird es am Sonntag vorerst trüb und wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nur im Hochschwarzwald kommt die Sonne raus. Auf dessen Gipfeln soll es bis Dienstag starke bis stürmische Böen geben.

Im Laufe des Tages lockert es sich laut DWD nur zeitweise auf. Tagsüber sind Temperaturen von milden 12 bis 18 Grad zu erwarten.

Neblige Nächte und überwiegend sonnige Tage

In der Nacht zum Montag ziehen laut DWD wieder Nebel und Hochnebel auf, später auch Wolken. In den Regionen Hohenlohe und Taubergrund sind dann einzelne Regentropfen dabei. Im Nordosten bleibt es weiterhin stark bewölkt. Dafür regnet es laut DWD aber nicht. Im südwestlichen Teil des Landes stelle sich aber bei 13 bis 18 Grad ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein.

In der Nacht zum Dienstag klart der Himmel dem DWD zufolge auf, gebietsweise können sich dennoch Nebelfelder bilden. Im Tagesverlauf lösen sich Nebel und Hochnebel auf. Zum Nachmittag kommt die Sonne länger raus.