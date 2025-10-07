Icon Menü
Wimbledon-Vorbereitung: Tennis am Weissenhof: Fritz und Struff 2026 dabei

Wimbledon-Vorbereitung

Tennis am Weissenhof: Fritz und Struff 2026 dabei

Ob Alexander Zverev 2026 wieder nach Stuttgart kommen wird, ist noch nicht bekannt. Drei andere Tennis-Stars wollen im nächsten Jahr dabei sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Taylor Fritz (l) wird nach seinem Finalsieg gegen Alexander Zverev (r) im vergangenen Juni auch 2026 wieder in Stuttgart spielen.
    Taylor Fritz (l) wird nach seinem Finalsieg gegen Alexander Zverev (r) im vergangenen Juni auch 2026 wieder in Stuttgart spielen. Foto: Marijan Murat/dpa

    Zverev-Angstgegner Taylor Fritz schlägt auch im nächsten Jahr beim Tennis-Turnier am Stuttgarter Weissenhof auf. Neben dem amerikanischen Titelverteidiger aus den USA haben auch Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und US-Boy Tommy Paul für die vom 6. bis 14. Juni stattfindende Rasen-Veranstaltung ihre Zusage gegeben. Das teilten die Veranstalter mit.

    Fritz hatte im vergangenen Weissenhof-Endspiel Alexander Zverev mit 6:3, 7:6 besiegt. Ob der beste deutsche Tennisspieler Zverev im nächsten Jahr in Stuttgart wieder dabei sein wird, ist momentan noch offen.

    Schlägt am Weissenhof auf: Jan-Lennard Struff
    Schlägt am Weissenhof auf: Jan-Lennard Struff Foto: Adam Hunger/AP/dpa
