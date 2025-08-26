«Tränen in den Augen» - Mini-Papagei fliegt davon

Große Reise für einen kleinen Vogel: Ein vor mehreren Wochen entflogener Nymphensittich ist rund 15 Kilometer von seinem Heimatort entfernt wiedergefunden worden. Das Tier hat sich in ein Firmengebäude in Löchgau in Baden-Württemberg verirrt, wie die Polizei mitteilte. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Vogel und brachte ihn gemeinsam mit ihrem Sohn zur Polizei.

Sohn der Besitzerin erkennt Vogel im Internet wieder

Die Beamten teilten Fotos des Vögelchens in den sozialen Medien und der Sohn der Besitzerin habe den Vogel wiedererkannt. Weil die ältere Frau keinen Führerschein habe, hätten die Beamten den Sittich «mit Polizeieskorte» zurück zu seiner Besitzerin in Untergruppenbach (Landkreis Heilbronn) gebracht.

Dort habe die überglückliche Frau den Vogel «freudestrahlend und mit ein paar Tränen in den Augen» empfangen - mehr als einen Monat, nachdem er von dort weggeflogen war.