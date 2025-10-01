Lastwagenfahrer 22 Stunden fast nonstop unterwegs

Nach rund 22 Stunden fast ohne Pause auf der Straße hat die Polizei einen Lastwagenfahrer auf einem Parkplatz an der A81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gestoppt. Die Beamten überprüften laut Polizei am Dienstag die Tageskontrollblätter des 60-Jährigen und stellten dabei fest, dass der Mann nur rund sechs Stunden Ruhezeit eingelegt hatte. Da dies nicht das erste Mal war, gehen die Ermittler von Vorsatz aus. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt, zudem musste er eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro zahlen.

