Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Zusammenstoß in Kurve: Autos stürzen 20 Meter in die Tiefe

Zusammenstoß in Kurve

Autos stürzen 20 Meter in die Tiefe

Ein Überholmanöver mit Folgen: Zwei Autos stoßen auf einer Landstraße zusammen. Die beiden Fahrzeuge kommen von der Straße ab und stürzen eine Böschung hinunter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls und sucht nach dem Autofahrer. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls und sucht nach dem Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Etwa 20 Meter sind zwei Autos bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße eine Böschung hinuntergestürzt. Ein 60 Jahre alter Autofahrer habe eine 55-Jährige mit ihrem Wagen in einer Kurve bei Loßburg (Kreis Freudenstadt) überholt und dabei berührt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kamen die beiden Fahrzeuge von der Straße ab und stürzten die angrenzende Böschung nach unten.

    Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht von Sonntag auf Montag leicht verletzt. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun weiter zu den Hintergründen des Unfalls.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden