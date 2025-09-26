VfB-Verteidiger Jeltsch fällt mit Adduktorenverletzung aus

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss vorerst ohne Verteidiger Finn Jeltsch auskommen. Der 19-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg in der Europa League gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Wie lang die Zwangspause sein wird, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist nicht mit. Jeltsch war am Donnerstagabend Mitte der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden.
Ohne den Abwehrspieler treten die Stuttgarter von Trainer Sebastian Hoeneß damit am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln an. In der Europa League sind sie am kommenden Donnerstag beim FC Basel in der Schweiz zu Gast.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden