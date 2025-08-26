Söder macht Wahlkampf mit Wüst in NRW

Bayerische Unterstützung im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf: Am 4. September wird Markus Söder (CSU) mit Hendrik Wüst (CDU) im münsterländischen Bocholt auftreten. Das bestätigte ein Sprecher der NRW-CDU der Deutschen Presse-Agentur. Das «Bocholter Borkener Volksblatt» hatte zuvor berichtet.

Der Auftritt der beiden Ministerpräsidenten gilt parteiintern als ein Höhepunkt im Wahlkampf. Auftrittsort wird eine riesige Halle sein, die von dem Logistik-Unternehmen WM Group erst diese Woche eröffnet wird. Laut Partei muss man sich vorher für die Veranstaltung anmelden. Es werden rund 1.000 Gäste erwartet.

NRW-Generalsekretär «Starkes Signal der Partnerschaft» mit Bayern

NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der dpa: «Wir freuen uns sehr, dass Markus Söder im Rahmen des Kommunalwahlkampfes Nordrhein-Westfalen besucht und im Heimatwahlkreis unseres Ministerpräsidenten auftritt. Das ist ein starkes Signal der Partnerschaft zwischen Bayern und unserem Land.»

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden in den 396 Städten und Gemeinden sowie 31 Kreisen am 14. September Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt.