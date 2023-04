Vorne harmlos, hinten Upamecano - Stimmen zum Bayern-Aus

Das bittere und erwartete Aus des FC Bayern München in der Champions League gegen Manchester City. Wir haben Pressestimmen zusammengestellt.

20.04.2023 | Stand: 06:47 Uhr

Das Fußball-Wunder bleibt aus aus. Der FC Bayern München verabschiedet sich wie in den vergangenen zwei Spielzeiten bereits im Viertelfinale der UEFA Champions League. Nach dem 0:3 im Hinspiel in England reicht es beim 1:1 auch vor heimischer Kulisse in München nicht zu einem Sieg gegen Erling Haaland und Co. von Manchester City. Wir haben Online-Pressestimmen zum Aus der Bayern gesammelt.

Bild: Viel Zoff, Kein Wunder - Haaland packt sich Bayern

Bayern fliegt mit einem 1:1 gegen Manchester City aus der Champions League raus. Nach dem bitteren 0:3 im Hinspiel geht der Rekordmeister im eigenen Stadion zu wenig Risiko. Und natürlich Erling Haaland (22) gibt den Münchnern den Gnadenstoß.

Augsburger Allgemeine: Keine Zeit für Wunder: FC Bayern spielt gegen Manchester City 1:1

Der FC Bayern spielt engagiert gegen Manchester City. Frappierend war der fahrlässige Umgang der Münchner mit eigenen Torgelegenheiten. Und erneut spielte Dayot Upamecano eine unglückliche Rolle in der Hintermannschaft.

Süddeutsche Zeitung: Es fehlen: die Tore

Der FC Bayern ist im Rückspiel gegen Manchester City das spielstärkere Team und kommt zu zahlreichen Chancen - doch von drei eigenen Treffern sind die Münchner weit weg. Dayot Upamecano passiert erneut ein Unglück.

Spiegel Online: Wie eine gewöhnliche Fußballmannschaft

Der FC Bayern spielt nur noch um einen Titel. Wer gegen Manchester City einen Sturmlauf erwartet hat, wurde enttäuscht. Am Ende richteten die Fans eine klare Botschaft an die Bayern-Führung. Kein Schuss, kein Tor, die Bayern.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kein Bayern-Wunder gegen Manchester

Trotz beherzten Kampfes scheitern die Bayern beim 1:1 im Viertelfinale gegen Manchester City. Der zweite verpasste Titel erhöht den Druck auf Thomas Tuchel – der ausbaden muss, was andere verbockt haben.

Kölner Express: Vorne harmlos, hinten Upamecano – Tuchel sieht Rot

Nix war's mit dem Wunder! Der FC Bayern kam gegen Manchester City im Rückspiel nicht über ein 1:1 hinaus und muss seine Träume vom Henkelpott begraben.

Web.de: Angefressene Bayern teilen nach Königsklassen-K.-o. gegen Schiri aus

Der FC Bayern scheitert in der Champions League klar an Manchester City und verpasst damit erneut das Halbfinale. Während hausgemachte Probleme augenscheinlich sind, wird der Schiedsrichter das Ziel des Münchner Frustes.

T-Online.de: Es brennt lichterloh

Raus im Viertelfinale der Champions League – ein desaströses Ergebnis für den FC Bayern. Jetzt muss alles auf den Tisch. Und die Bosse werden einige Fragen beantworten müssen.