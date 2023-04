FC Bayern in der Champions League - So schnitten die Münchner in den vergangenen zehn Jahren ab

So früh wie in der Saison 2018/19 scheidete der FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren nie aus. Bereits im Achtelfinale mussten die Münchner nach einer Niederlage gegen den FC Liverpool die Segel streichen. Tröstend lässt sich sagen, dass die Elf von Trainer Jürgen Klopp am Ende die CL gewann.