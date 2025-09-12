Trauerfeier für Altlandesbischof Johannes Friedrich

Mit einer Trauerfeier in der Nürnberger Lorenzkirche haben Politiker und Kirchenvertreter Abschied von dem früheren evangelischen Landesbischof Johannes Friedrich genommen. Unter den Trauerrednern war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Friedrich war im Alter von 77 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Er hatte von 1999 bis 2011 an der Spitze der evangelischen Kirche im Freistaat gestanden.

Friedrich wurde 1948 in Bielefeld geboren. Er arbeitete als Studierendenpfarrer in Nürnberg, war danach Pfarrer und Probst der Erlöserkirche in Jerusalem, ehe er von 1991 bis 1999 Dekan in Nürnberg war. Schließlich wurde er zum Landesbischof gewählt. In seine Amtszeit fiel auch der Ökumenische Kirchentag in München 2010. Nach Ende der zwölfjährigen Dienstzeit als Landesbischof engagierte er sich bis zum Ruhestand als Dorfpfarrer in Mittelfranken.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hielt eine Rede. Foto: Pia Bayer/dpa

Friedrich war im Alter von 77 Jahren gestorben. Foto: Pia Bayer/dpa