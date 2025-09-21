Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kontrolle: Vater und 15-jähriger Sohn betrunken auf Fahrrädern gestoppt

Kontrolle

Vater und 15-jähriger Sohn betrunken auf Fahrrädern gestoppt

In Schlangenlinien radeln ein Vater und sein Sohn am frühen Morgen durch Türkheim im Unterallgäu. Polizisten finden schnell den Grund dafür.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei, dass der Vater und sein Sohn betrunken waren. (Symbolbild)
    Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei, dass der Vater und sein Sohn betrunken waren. (Symbolbild) Foto: Heiko Becker/dpa

    Die Polizei hat einen 41-Jährigen und seinen Sohn angehalten, die in Schwaben betrunken mit ihren Rädern unterwegs waren. Bei dem Vater stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille fest, sein Sohn war Polizeiangaben zufolge mit rund 1,1 Promille unterwegs.

    Das Duo sei am frühen Sonntagmorgen in Schlangenlinien durch Türkheim (Landkreis Unterallgäu) gefahren, weswegen die Polizisten sie kontrollierten. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun den Angaben nach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn. Außerdem informierte die Polizei die zuständige Fahrerlaubnisbehörde und das Jugendamt über den Vorfall.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden