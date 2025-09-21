Vater und 15-jähriger Sohn betrunken auf Fahrrädern gestoppt

Die Polizei hat einen 41-Jährigen und seinen Sohn angehalten, die in Schwaben betrunken mit ihren Rädern unterwegs waren. Bei dem Vater stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille fest, sein Sohn war Polizeiangaben zufolge mit rund 1,1 Promille unterwegs.

Das Duo sei am frühen Sonntagmorgen in Schlangenlinien durch Türkheim (Landkreis Unterallgäu) gefahren, weswegen die Polizisten sie kontrollierten. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun den Angaben nach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn. Außerdem informierte die Polizei die zuständige Fahrerlaubnisbehörde und das Jugendamt über den Vorfall.