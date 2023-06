Nackter Fahrraddieb in Amberg von Kamera gefilmt

In Amberg im Unterallgäu wird ein Fahrrad gestohlen. Als die Polizei die Überachtungskamera auswertet, entdeckt sie Erstaunliches.

19.06.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Kurioser Fall für die Polizei Bad Wörishofen: Ein nackter Fahrraddieb war in Amberg am Werk. Die Bewohnerin eines Hauses im Amberger Norden hatte am Sonntag den Diebstahl ihres alten Pegasus-Fahrrads gemeldet, das über Nacht im Hofraum abgestellt war. Eine Auswertung der Überwachungskamera ergab, dass gegen Mitternacht ein nackter Mann das Grundstück betrat, sich das Fahrrad schnappte und es vom Hof schob.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um dem nackten Dieb auf die Spur zu kommen. Der Mann wird als 25 bis 40 Jahre alt beschrieben, mit Glatze. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 melden. (mz)