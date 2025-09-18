Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Nahost-Konflikt: Söder: CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen

Nahost-Konflikt

Söder: CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen

CSU-Chef Markus Söder lehnt eine härtere Hand gegen Israel ab – trotz des viel kritisierten Vorgehens der Regierung Benjamin Netanjahus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    CSU-Chef Markus Söder will mögliche Sanktionen gegen Israel nicht mittragen. (Archivbild)
    CSU-Chef Markus Söder will mögliche Sanktionen gegen Israel nicht mittragen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    CSU-Chef Markus Söder hat angekündigt, seine Partei werde mögliche Sanktionen gegen den Staat Israel wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen nicht mittragen. «Ich lehne auch die Vorschläge der EU-Kommission ab, Israel mit Sanktionen zu belegen», sagte Söder dem «Münchner Merkur».

    «Die CSU würde Sanktionen oder auch einer einseitigen Anerkennung des Palästinenserstaates auch auf Bundesebene nicht zustimmen», ergänzte er. Er trete für Ehrlichkeit im Umgang mit Israel ein und auch für Kritik am Vorgehen der Regierung des Landes. «Aber über die Ehrlichkeit darf man die Freundschaft nicht vergessen», sagte er.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden