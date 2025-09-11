Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Rüstungsindustrie: Renk baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

Rüstungsindustrie

Renk baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

Der Augsburger Getriebespezialist Renk stellt seine Produktion um: Mit einem neuen Konzept sollen künftig mehr als 1.000 Panzergetriebe pro Jahr gefertigt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Panzer Leopard 2, die mit Getrieben des Rüstungsunternehmen Renk ausgestattet sind, bei einer Nato-Übung. Renk baut nun die Produktion um, damit künftig mehr Panzergetriebe gebaut werden können. (Archivfoto)
    Panzer Leopard 2, die mit Getrieben des Rüstungsunternehmen Renk ausgestattet sind, bei einer Nato-Übung. Renk baut nun die Produktion um, damit künftig mehr Panzergetriebe gebaut werden können. (Archivfoto) Foto: Kay Nietfeld/dpa

    Der Panzergetriebehersteller Renk organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu. Zur Eröffnung des neuen modularen Produktionskonzeptes im Augsburger Stammwerk wird am Donnerstag (10.00 Uhr) auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

    Renk habe die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie umgestellt, erläuterte ein Unternehmenssprecher das Konzept. Vorstandschef Alexander Sagel hatte angekündigt, dass durch die neue Produktion die Kapazität von früher einigen Hundert Getrieben pro Jahr auf mehr als Tausend steigen werde.

    Hersteller hat Milliardenaufträge vorliegen

    Das Rüstungsunternehmen stellt Getriebe für militärische Ketten- und Radfahrzeuge sowie für Schiffe und für die Energieproduktion her. Renk hat rund 4.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehörte früher zum VW-Konzern und ging Anfang 2024 an die Börse.

    Für 2025 rechnet Renk mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 210 bis 235 Millionen Euro. Mitte des Jahres meldete Renk einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro - etwa eine Milliarde mehr als zum Jahresende 2024. Das Unternehmen berichtete von einer «unvermindert hohen Nachfrage nach militärischen Anwendungen».

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden