Selina Söder: Das ist die Tochter von Bayerns Ministerpräsident

Selina Söder drängt sich nicht ins Rampenlicht. Wenn es denn ein Blitzlichtgewitter sein soll, dann gerne nach einem sportlichen Erfolg. Selina Söder (Jahrgang 2000) ist die zweite Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Ehefrau Karin Baumüller-Söder. Markus Söders uneheliche Tochter Gloria-Sophie Burkandt verdient ihr Geld mit Modeln. Aber die Interessen der Influencerin gehen über Mode und Kosmetik hinaus.

Selina Söder liebt den Dressursport

Selina Söder hingegen möchte gerne vornehmlich als Sportlerin wahrgenommen werden. Die Söder-Tochter ist aktiv dabei, sich als Dressurreiterin einen Namen zu machen. Ein Grund für ihre Erfolge ist dabei sicher auch Selina Söders Erfolgspferd Zaire.

Selina Söder auf Zaire im Juni 2023 beim Balve Optimum auf Schloss Wocklum im Sauerland in NRW. Foto: IMAGO / eu-images

Selina Söder sei eine sehr gefühlvolle Reiterin, lobte Jessica von Bredow-Werndl vor zwei Jahren. Der Dressur-Olympiasiegerin von Tokio im Jahr 2021 gehört Zaire. Auf Anhieb hätten die beiden „unheimlich gut“ harmoniert. Heimat von Jessica von Bredow-Werndl ist das Gut Aubenhausen bei Rosenheim.

Liebe auf den ersten Blick: Raphael Netz liebt Selina Söder

Einer ihrer Angestellten im dortigen Ausbildungszentrum für Pferd und Reiter ist Raphael Netz. Seines Zeichens mehrfache U25-Europameister von 2022. Raphael Netz und Selina Söder teilen nicht nur die Liebe zur Dressurn - die beiden sind ein Liebespaar und leben mittlerweile zusammen.

Liebe auf den ersten Blick. Das soll es mindestens für Raphael Netz gewesen sein. "Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich Selina das allererste Mal gesehen habe. Das war vor elf Jahren auf den Süddeutschen Pony-Meisterschaften: Sie führte gerade ihr Pferd – und da sah ich ihre strahlend blauen Augen. Ich war damals schon hin und weg und wusste: Sie ist meine." Das sagte das Dressur-Ass im Interview mit dem Magazin Bunte.

Selina Söder ist bei Instagram aktiv

Im Profil von Markus-Söder-Tochter Selina dreht sich viel ums Thema Pferde - aber nicht nur.