Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt: Mehr als Mode und Instagram

Ihr Geld verdient sich Gloria-Sophie Burkandt aktuell mit Modeln. Doch die Interessen der Influencerin gehen über Mode und Kosmetik hinaus. Es ist vor allem die Politik, die sie reizt. Das liegt nicht zuletzt an ihrem prominenten Vater.

Als @gloriasophieee hält sie auf Instagram ihre Fans über ihre Modelkarriere auf dem Laufenden. Gloria Burkandt zeigt sich im eleganten Abendkleid ebenso wie in Jeans. Zu ihren mehr als 318.000 Follwern (Stand: September 2025) gehören auch Markus-Söders Poltiker-Kolleginnen Dorothee Bär (Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt) und Julia Klöckner (Präsidentin des Deutschen Bundestages).

Uneheliche Tochter von Markus Söder

Ein normaler Promi-Alltag für Gloria-Sophie Burkandt? Eher nicht. Denn der Vater der 26-Jährigen ist Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Gloria Burkandt wurde 1998 geboren und stammt aus der siebenjährigen Beziehung von Markus Söder und Ulrike Burkandt. Ein Jahr später heiratete Bayerns Ministerpräsident Karin Baumüller-Söder.

Der Papa ist ein Politiker im Rampenlicht, der nicht unumstritten ist und auch mal polarisiert – Fluch oder Segen? Die Bekanntheit helfe schon, gibt Burkandt zu. „Es gibt so viele Models, da trittst du gar nicht mehr in Erscheinung. Die meisten Supermodels waren mit Leonardo DiCaprio zusammen oder haben bekannte Eltern", sagt die Münchnerin scherzend vor zwei Jahren im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Doch es sei auch zwiespältig. „Ich muss verstehen, dass nicht jeder zufrieden damit ist. Man muss da als Familie schon zusammenstehen, egal was kommt."

Gloria-Sophie Burkandt erhält Hass-Kommentare in sozialen Medien

Die Schattenseiten spürt sie vor allem in den sozialen Medien. "Ich kriege viele Hate-Kommentare, vor allem wegen meines Vaters." Aber das sei ihr egal. "Die Leute haben teilweise so viel Wut in sich und Hass, das darf man nicht auf sich projizieren."

Zudem ist sie es gewohnt, sich zur Wehr zu setzen. Als Kind sei sie von manchen gemobbt worden, auch wegen ihrer Größe. Doch die Zeiten sind vorbei. Inzwischen misst die schlanke, junge Frau 1,85 Meter und wirkt mit sich im Reinen. Auch die Liebe hat sie gefunden mit ihrem neuen Freund. "Wir sind beide glücklich", gestand sie.

Gloria-Sophie Burkandt und das Interesse an Umweltthemen

Als Gloria 1998 zur Welt kam, saß ihr Vater im Bayerischen Landtag für die CSU. 2007 wurde er Europaminister, dann Umwelt- und später Finanzminister. Ministerpräsident ist der 55-Jährige seit 2018, als seine Tochter schon fast 20 war.

Aufgewachsen ist Burkandt dennoch weitgehend unbehelligt in Nürnberg. "Ich hatte eine tolle Kindheit. Da waren nicht die Schatten meines Vaters, das wurde einfach ignoriert", erinnert sie sich. Auf diese Zeit führt sie ihr Interesse für Umweltthemen zurück. "Ich musste immer irgendwas draußen in der Natur machen, das hat mich geerdet", erzählt sie. "Deswegen finde ich das einfach so wichtig, dass man genau diese Basis den Menschen nicht wegnimmt."

Das ist Gloria Burkandt

Größe: 1,85 m

Alter: 23 Jahre (Jahrgang 1998)

Aufgewachsen in Nürnberg

uneheliche Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

Instagram-Profil: gloriasophieee