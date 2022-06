Vermisste Frau, lebloser Mann: So liefen die Großeinsätze am Kuhsee und Eiskanal

Ein Mensch treibt im Eiskanal, ein anderer wird am Kuhsee vermisst: Rettungskräfte waren in Augsburg enorm gefordert. Nun gibt es neue Details zu den Einsätzen.

21.06.2022 | Stand: 10:27 Uhr

Es ist Sonntagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, als in der entspannten Bade-Atmosphäre am Kuhsee Unruhe ausbricht. Erst lenken Blaulicht und Martinshorn die Aufmerksamkeit der Badegäste auf sich, dann kommt aus nördlicher Richtung ein ADAC-Hubschrauber herangeflogen. Er zieht langsam seine Runden über dem Wasser, an einzelnen Stellen verharrt er und rauscht dann nach einigen Minuten wieder davon. Am Boden stehen unweit des Kinderspielplatzes Fahrzeuge von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei beisammen, Hunderte Menschen versammeln sich hinter einem Absperrband. Sie sind Zeugen einer groß angelegten Vermisstensuche, die im Laufe des Abends mit einer erlösenden Nachricht endet - und dennoch Fragen aufwirft.

