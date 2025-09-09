Icon Menü
Verunreinigtes Wasser: Bakterien im Trinkwasser - Schwangauer müssen abkochen

Verunreinigtes Wasser

Bakterien im Trinkwasser - Schwangauer müssen abkochen

In Schwangau sind Enterokokken im Trinkwasser gefunden worden. Bis zur Entwarnung müssen Bewohner ihr Wasser abkochen – besonders für Babynahrung gelten strenge Hinweise.
Von dpa
    •
    •
    •
    In Schwangau im Allgäu muss das Trinkwasser aktuell abgekocht werden. (Symbolfoto)
    In Schwangau im Allgäu muss das Trinkwasser aktuell abgekocht werden. (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

    In der Gemeinde Schwangau müssen die Bürgerinnen und Bürger wegen einer Bakterienbelastung vorläufig das Trinkwasser abkochen. Wie die Gemeindeverwaltung berichtete, sind bei einer Routinekontrolle Enterokokken im Trinkwassersystem entdeckt worden. «Im schlimmsten Fall kann es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen.» Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostallgäu hat deswegen die Abkochanordnung erlassen.

    Durch das Abkochen von Wasser, das getrunken oder zur Nahrungszubereitung genutzt wird, sollen die Bakterien unschädlich gemacht werden. Babynahrung soll nur mit Mineralwasser hergestellt werden. Beim Duschen besteht nach Einschätzung der Behörde kein Risiko, wenn kein Wasser geschluckt wird.

    Wie die Darmbakterien in das Wassernetz gelangt sind, ist bislang unbekannt. Das Schwangauer Wasserwerk will nun weitere Proben entnehmen. «Wenn die Tests ergeben, dass sich keine Bakterien mehr im Leitungsnetz befinden, kann die Abkochverordnung aufgehoben werden.»

