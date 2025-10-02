„Unfallrisiko sinkt massiv“ – 650.000 Euro teurer Kreisverkehr in Jengen offiziell eröffnet

„Wenn die Sicherheit auf einer Straße nicht mehr gegeben ist, muss man handeln“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker bei der Einweihung des neuen Kreisverkehrs, der bei Jengen die Kreisstraßen OAL15 und OAL 17 verbindet. Eben jenen Handlungsbedarf offenbarte die Strecke, die bis dato als Unfallschwerpunkt galt. Der Kreisverkehr, der die einstige Kreuzung ersetzt, soll für mehr Verkehrssicherheit in dem Bereich sorgen. Ebenso der neue Geh- und Radweg von Jengen nach Weinhausen und in Richtung Koneberg südlich des davon. Zur offiziellen Eröffnung der beiden Bauprojekte trafen sich Landrätin Zinnecker, Jengens Bürgermeister Ralf Neuner sowie Vertreter der beteiligten Firmen und des Landratsamtes, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen.

650.000 Euro für den neuen Kreisverkehr bei Jengen

Durch den Kreisel werde der Verkehr entschleunigt und „das Unfallrisiko sinkt massiv“, sagte Zinnecker bei dem Treffen. Sie betonte die gute und reibungslose Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jengen und den anderen Beteiligten. Auch dadurch konnten die Arbeiten rasch über die Bühne gehen. Das Projekt kostete rund 650.000 Euro, wie Zinnecker berichtete. Der Freistaat Bayern fördert die Maßnahme mit etwa 440.000 Euro, der Landkreis zahlt demnach den restlichen Betrag.

Die Verantwortlichen bei der Eröffnung des Kreisverkehrs mit Jengens Bürgermeister Ralf Neuner (Dritter von links) und der Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (Vierte von links). Foto: Matthias Kleber

Noch sieht die Szenerie etwas karg aus: braune Erde auf der Verkehrsinsel neben grauem Asphalt. Doch so soll das Ganze nicht bleiben, sagte Neuner. Auf dem Kreisverkehr soll eine Blühwiese entstehen und noch fehlen weitere Bäume entlang der Straße. Die sind allerdings schon bestellt, hieß es bei dem Treffen. Das Anpflanzen übernehme der Bauhof. „Der Allee-Charakter soll erhalten bleiben“, sagte Neuner. Auch die Beleuchtung in der Mitte des Rondells wurde inzwischen angebracht.

„Der Allee-Charakter soll erhalten bleiben.“ Ralf Neuner, Bürgermeister, Gemeinde Jengen

Neuner bedankte sich bei den angrenzenden Grundstückeigentümern, die Teile ihres Landes abgaben, damit die Baumaßnahme umgesetzt werden konnte. Er sprach von einem „guten Draht zu den Bürgern“ und betonte, die Eigentümer haben die Dringlichkeit und die Notwendigkeit des Kreisverkehrs erkannt. Auch Andreas Winkler, zuständiger Bauleiter des Bauunternehmens Kutter, betonte „den reibungslosen Ablauf der Arbeiten“.

Verantwortliche in Jengen betonen gute Zusammenarbeit

Beim neuen 320 Meter langen Geh- und Radweg trug die enge Kooperation der Akteure ebenfalls Früchte, sagte Zinnecker anschließend. Dieser ist südlich des Kreisels entlang der OAL 15 entstanden. Er führt über eine neue Querungshilfe nach Weinhausen und schließt zudem die Lücke im Wegenetz nach Koneberg. Es wurden Gesamtkosten in Höhe von rund 400.000 Euro berechnet, so Landrätin Zinnecker. „Der Freistaat übernimmt davon 270.000 Euro. Über diese Förderung freuen wir uns sehr.“ 45.000 Euro zahlt der Landkreis, 85.000 Euro die Gemeinde Jengen. „Es ist wichtig und richtig, dass wir diese Förderungen nutzen“, betonte auch Bürgermeister Neuner.

Ab der neuen Querungshilfe auf der OAL15 bei Jengen gilt Tempo 70. Foto: Matthias Kleber

Der Kreisverkehr bei Jengen ist dort entstanden, wo einst die im Volksmund als „Todeskreuzung“ bekannte Einmündung immer wieder für Unfälle sorgte, berichtete Neuner. Er sei froh, dass die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind, wenngleich er betonte: „Es ist sehr schade, dass es dafür die Unfallzahlen gebraucht hat“.

Ehemalige „Todeskreuzung“ in Jengen wurde zum Unfallschwerpunkt deklariert

Im Jahr 2023 ereigneten sich laut den Zahlen des Ostallgäuer Landratsamt drei Unfälle mit zwei leicht- und zwei schwerverletzten Menschen an der ehemaligen Kreuzung. In 2024 waren es demnach drei Unfälle mit zwei Leichtverletzen und einer schwerverletzten Person. Rund zweieinhalb Monate vor dem Baustart stieß zudem ein Schulbus an der Kreuzung mit zwei Autos zusammen, wobei sich zwei Menschen verletzten. Die Stelle wurde zum Unfallschwerpunkt deklariert. Dadurch konnte der Umbau zu einem Kreisverkehr in die Wege geleitet werden.