Piraten machen es spannend

In einem abwechslungsreichen Eishockey-Vorbereitungsspiel besiegten die Buchloer Piraten am Freitagabend die Mammuts aus Schongau mit 5:4 nach Verlängerung. Am Sonntag hingegen kassierten sie in Peißenberg die erste Auswärtsniederlage. Dort gaben sie eine Führung noch aus der Hand.

Erst in der Verlängerung waren die Piraten am Freitag beim Test gegen den Ligakonkurrenten EA Schongau mit 5:4 (1:1/2:1/1:2) erfolgreich. Das Duell beider Teams war über weite Strecken ausgeglichen. Großen Anteil am Sieg hatten die beiden Kaufbeurer Neuzugänge Alexander Thiel und Joey Lewis, die jeweils mit einem Doppelpack glänzten. Lewis war auch derjenige, der in der Overtime den Gamewinner markierte.

Zuvor hatten sich beide Teams in einem munteren Vorbereitungsspiel nie entscheidend absetzen können. Dreimal gingen die Hausherren in Front – dreimal konnten die Gäste vom Lech nachziehen. Als Schongau dann im letzten Durchgang das Match erstmals drehte, schlugen die Piraten zurück und so stand nach 60 Minuten ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche, bei dem beide Kontrahenten stellenweise ein paar gute Ansätze zeigten, aber auch erahnen ließen, dass mancherorts noch einiges verbessert werden kann.

Dies galt bei den Freibeutern besonders in Sachen Powerplay, denn trotz vier Überzahlspielen in der regulären Spielzeit – darunter ein fünfminütiges Powerplay im ersten Drittel – wollte in Überzahl kein Treffer gelingen.

Buchloer Powerplay erst im letzten Drittel erfolgreich

Als Schongau im letzten Abschnitt offensiv immer mutiger wurde, belohnte sich das Team durch einen Doppelpack des lettischen Neuzugangs Raivo Freidenfels (46./55.), der die Partie mit dem 3:3 und 3:4 plötzlich erstmals in Schongauer Richtung kippen ließ. Doch dann kam die große Stunde von Joey Lewis: Erst glich der Deutsch-Waliser mit seinem Premierentreffer für die Rot-Weißen – nach schöner Vorarbeit von Michal Petrak – per Direktabnahme sehenswert zum 4:4 aus (56.), ehe Lewis in der danach folgenden Verlängerung auch der Siegtreffer glückte. Hier stach endlich auch das Powerplay der Hausherren, da der Doppelpack von Lewis zum Sieg bei Vier gegen Drei fiel (61.).

Sechs verhängnisvolle Minuten

Lange Zeit sah es am Sonntag beim dritten Testspiel der Buchloer Piraten in Peißenberg so aus, also ob die Freibeuter den dritten Erfolg einfahren könnten. 3:1 lagen die Buchloer schließlich nach 48 Minuten in Front. Doch die Miners drehten das Spiel binnen sechs Minuten im Schlussspurt und siegten mit 3:5 (0:0/2:1/1:4).

Dabei bissen sich die Hausherren über fast zweieinhalb Drittel an den abgezockten Freibeutern und vor allem am starken Keeper David Blaschta, der sein Debüt von Beginn an zeigte, die Zähne aus.

In Sachen Chancenverwertung machten es die Buchloer zunächst besser. Doch nach dem zwischenzeitlichen 3:1-Vorsprung brachen den Piraten dann aber die anschließenden sechs Minuten das Genick. Hier gelang es den Gastgebern, den Rückstand doch noch in einen nicht unverdienten Sieg umbiegen.

Torlos ging es in die erste Pause. Nachdem Peißenberg im zweiten Drittel mit 1:0 in Führung gegangen war, besorgte Marc Krammer den 1:1-Ausgleich, als er schön von Adriano Carciola in Szene gesetzt wurde (31.). Die Buchloer Nadelstiche blieben weiter brandgefährlich, womit die cleveren Freibeuter die Partie noch vor der zweiten Pause drehten. Carciola bewies erneut ein überragendes Auge. Er legte auf Dieter Orendorz quer, der bei seinem Premierentreffer im ESV-Dress kaum mehr Mühe hatte (39.).

Auch im letzten Drittel konnte ESV-Trainer Waldemar Dietrich zunächst zufrieden sein, da Joey Lewis nach 47 Minuten auf 3:1 erhöhte. Doch dann kamen die Freibeuter aus dem Tritt und die Hausherren schlugen binnen sechs Minuten gleich dreifach zu.