Autofahrer übersieht BMW beim Einbiegen - dieser prallt gegen Baum und zerbricht

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, geschah der schwere Unfall am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Wagen auf Höhe Kirch-Siebnach aus einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße ein. Dabei übersah der Senior offenbar den BMW eines 27-Jährigen, der von Höfen in Richtung Siebnach unterwegs war.

Unfall nahe Ettringen (Unterallgäu): Autofahrer in Spezialklinik geflogen

Der BMW-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Wagen wurde durch die Kollision von der Straße geschleudert. Danach prallte der BMW seitlich an einen Baum und zerbrach in zwei Teile. Durch den Aufprall wurde der 27-Jährige aus dem Auto in ein nahegelegenes Gebüsch geschleudert.

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden durch den Crash im Auto eingeklemmt, beide mussten von der Feuerwehr befreit werden. Nach den Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde der schwerverletzte 27-Jährige zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Es besteht aber offenbar keine Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am späten Samstagnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion.

Unfall zwischen Höfen und Siebnach: Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die die Polizei auf zusammengerechnet rund 25.000 Euro schätzt. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Ettringen und Siebnach auch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen, Buchloe, Mindelheim und Schwabmünchen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes.

Siebnach ist ein Ortsteil der Gemeinde Ettringen im Unterallgäu und liegt in etwa auf halber Strecke zwischen Türkheim und Schwabmünchen - sowie einige Kilometer westlich von Kaufering. Auf halbem Weg zwischen Siebnach und Traunried liegt Kirch-Siebnach.

