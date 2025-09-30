Klärschlamm-Pyrolyse: Wird Tschechien zum Vorbild für Buchloe?

Was in Deutschland noch nicht erlaubt, in Buchloe aber geplant ist, wird in Tschechien schon praktiziert: Klärschlamm wird in einem Pyrolyse-Verfahren verschwelt und gelangt als Dünger auf die Felder der Landwirtschaft. Vergangene Woche besichtigte eine Delegation aus Bayern eine Anlage zur Wiedergewinnung von Phosphor aus kommunalem Klärschlamm im tschechischen Trutnov. Eingeladen war auch der gesamte Buchloer Stadtrat, wo der Wunsch nach der Info-Tour aufgekommen war. Teilgenommen hat aber lediglich Rudolf Grieb (UBI), ebenso Bürgermeister Robert Pöschl. Er ist gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der Kommunalen Energieverwertung (KE) Schwaben.

Karin Hehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klärschlamm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis