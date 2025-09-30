Icon Menü
Buchloe
Buchloer besichtigen Klärschlamm-Anlage in Tschechien: Pyrolyse auch bald im Ostallgäu?

Energiewirtschaft

Klärschlamm-Pyrolyse: Wird Tschechien zum Vorbild für Buchloe?

Besichtigungstour zur Klärschlamm-Upcycling-Anlage in Trutnov, Tschechien. Neben dem Buchloer Bürgermeister ist auch ein Stadtrat mit dabei.
Von Karin Hehl
    Auch der Klärschlamm, der in der Kläranlage Buchloe anfällt, soll künftig in einer speziellen Anlage verkohlt werden.
    Auch der Klärschlamm, der in der Kläranlage Buchloe anfällt, soll künftig in einer speziellen Anlage verkohlt werden. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Was in Deutschland noch nicht erlaubt, in Buchloe aber geplant ist, wird in Tschechien schon praktiziert: Klärschlamm wird in einem Pyrolyse-Verfahren verschwelt und gelangt als Dünger auf die Felder der Landwirtschaft. Vergangene Woche besichtigte eine Delegation aus Bayern eine Anlage zur Wiedergewinnung von Phosphor aus kommunalem Klärschlamm im tschechischen Trutnov. Eingeladen war auch der gesamte Buchloer Stadtrat, wo der Wunsch nach der Info-Tour aufgekommen war. Teilgenommen hat aber lediglich Rudolf Grieb (UBI), ebenso Bürgermeister Robert Pöschl. Er ist gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der Kommunalen Energieverwertung (KE) Schwaben.

