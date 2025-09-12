Buchloer Polizei kündigt Schulwegüberwachung und Sonderkontrollen an

Autofahrer und Eltern aufgepasst: Die Polizei hat vermehrte Kontrollen in Buchloe angekündigt. Diese finden im Rahmen der sogenannten Schwerpunktaktionen „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ und „Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht“ statt. Kontrolliert wird nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag, 16. September, und Freitag, 3. Oktober, jeweils zu Schulbeginn oder nach Unterrichtsende. Zusätzlich finden Lasermessungen in der Nähe von Schulen sowie Kindergärten und Kitas statt.

Schulwegüberwachung der Polizei soll Unfälle verhindern

Unterstützt werden die Beamten an gefährlichen oder stark frequentierten Schulwegen von Schulweghelfern sowie Schülerlotsen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zwischen Dienstag, 16. September, und Freitag, 19. September, achten die Polizisten besonders auf die Einhaltung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht sowie auf den ordnungsgemäßen Gebrauch des Kindersitzes.

Zudem bitten die Beamten Eltern, die ihre Kinder selbst mit dem Auto zur Schule bringen, darum, sich rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu verhalten. Die Schulwegüberwachung findet das gesamte Schuljahr über statt und soll dazu beitragen, Schulwegunfälle zu minimieren beziehungsweise zu verhindern.