Bushäuschen, Bohrungen und eine Boa

In Waalhaupten fand der Auftakt der vier Bürgerversammlungen der Marktgemeinde Waal statt. In seinem Bericht gab Bürgermeister Robert Protschka einen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate. Zudem ging er auf die Finanzen und auf die Bevölkerungsentwicklung ein. Auch die Quartiersmanagerin gab einen Überblick zu ihren Aktivitäten. Ein weiterer Bericht zu den Wortmeldungen bei der Versammlung folgt.

Sabine Preller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86875 Waal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert Protschka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis