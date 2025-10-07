Icon Menü
Bürgermeister Robert Protschka berichtet über die Entwicklungen in der Gemeinde Waal. Waalhaupten macht den Auftakt der Bürgerversammlungen.

Bürgerversammlung in Waalhaupten

Bushäuschen, Bohrungen und eine Boa

Von Karin Hehl
    Recht vielfältig sind die Angebote für Senioren in der Marktgemeinde Waal. Das Bild zeigt die Aktion „Café am Bus“ bei einer Vorstellungstour am Waaler Marktplatz.
    Recht vielfältig sind die Angebote für Senioren in der Marktgemeinde Waal. Das Bild zeigt die Aktion „Café am Bus“ bei einer Vorstellungstour am Waaler Marktplatz. Foto: Sabine Preller (Archivbild)

    In Waalhaupten fand der Auftakt der vier Bürgerversammlungen der Marktgemeinde Waal statt. In seinem Bericht gab Bürgermeister Robert Protschka einen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate. Zudem ging er auf die Finanzen und auf die Bevölkerungsentwicklung ein. Auch die Quartiersmanagerin gab einen Überblick zu ihren Aktivitäten. Ein weiterer Bericht zu den Wortmeldungen bei der Versammlung folgt.

