Bürgermeisterwahl 2026: CSU Buchloe schickt Amtsinhaber Robert Pöschl ins Rennen

Es war ein fast einstimmiges Ergebnis, mit dem die CSU Buchloe am Montagabend ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026 vorstellte: 28 der 29 Stimmberechtigten, die sich zusammen mit anderen Interessierten im voll besetzen Gastraum des „Freibeuters“ im Buchloer Eisstadion eingefunden hatten, sprachen sich für den bisherigen Amtsinhaber Robert Pöschl aus, der damit knapp 97 Prozent der Stimmen erhielt. Dieser freute sich sichtlich über den Rückhalt seiner Partei und versprach, nun mit „vollem Einsatz“ in den Wahlkampf zu starten.

