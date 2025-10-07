Icon Menü
Bürgermeisterwahl 2026 in Buchloe: Warum Robert Pöschl es noch einmal wissen will

Kommunalwahl 2026

Bürgermeisterwahl 2026: CSU Buchloe schickt Amtsinhaber Robert Pöschl ins Rennen

Mit „vollem Einsatz“ will Robert Pöschl nun in den Wahlkampf starten. Welche Themen er dabei in den Fokus rückt, erklärte er bei seiner Vorstellung in Buchloe.
Von Redaktion
    Robert Pöschl will es noch einmal wissen: Die CSU Buchloe hat den aktuellen Amtsinhaber als Bürgermeisterkandidaten für die anstehende Kommunalwahl vorgestellt. Foto: Franz Nusser

    Es war ein fast einstimmiges Ergebnis, mit dem die CSU Buchloe am Montagabend ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026 vorstellte: 28 der 29 Stimmberechtigten, die sich zusammen mit anderen Interessierten im voll besetzen Gastraum des „Freibeuters“ im Buchloer Eisstadion eingefunden hatten, sprachen sich für den bisherigen Amtsinhaber Robert Pöschl aus, der damit knapp 97 Prozent der Stimmen erhielt. Dieser freute sich sichtlich über den Rückhalt seiner Partei und versprach, nun mit „vollem Einsatz“ in den Wahlkampf zu starten.

