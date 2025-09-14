„Lebendig, mitreißend, kolossal“ - dieser Spruch trifft nicht nur auf die Stadt Berlin, den ursprünglichen Adressaten in „Emil und die Detektive“, zu; der Spruch selbst ist auch bei der Inszenierung Programm: Zum zehnjährigen Jubiläum des Honsolgener Kinderchors „picChORo“ bringt dieser gemeinsam mit dem Jugendchor „vecCHIORo“, dem Chor „Klangfarben“ – alle unter der Leitung von Kerstin Klotz - und einem Projektorchester der Musikkapelle Honsolgen (Leitung Heidi Wörle) das Musical „Emil und die Detektive“ von Marc Schubrig und Wolfgang Adenberg auf die Bühne im Honsolgener Vereinsheim.

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis