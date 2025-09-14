Icon Menü
Der Honsolgener Kinderchor „Picchoro“ feiert sein Zehnjähriges. Fürs Publikum gibt es deshalb die Musicalinszenierung „Emil und die Detektive“ - ein Erlebnis für Auge und Ohr.

Kindermusical in Honsolgen

„Lebendig, mitreißend, kolossal“

Von Jana Borowski
    Das Kindermusical "Emil und die Detektive" wurde in Honsolgen gespielt.
    Das Kindermusical "Emil und die Detektive" wurde in Honsolgen gespielt. Foto: Jana Borowski

    „Lebendig, mitreißend, kolossal“ - dieser Spruch trifft nicht nur auf die Stadt Berlin, den ursprünglichen Adressaten in „Emil und die Detektive“, zu; der Spruch selbst ist auch bei der Inszenierung Programm: Zum zehnjährigen Jubiläum des Honsolgener Kinderchors „picChORo“ bringt dieser gemeinsam mit dem Jugendchor „vecCHIORo“, dem Chor „Klangfarben“ – alle unter der Leitung von Kerstin Klotz -  und einem Projektorchester der Musikkapelle Honsolgen (Leitung Heidi Wörle) das Musical „Emil und die Detektive“ von Marc Schubrig und Wolfgang Adenberg auf die Bühne im Honsolgener Vereinsheim.

