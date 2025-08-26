Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Emil und die Detektive in Honsolgen: Aufführungs-Termine und Karten

Musical Honsolgen

Honsolgen im Musical-Fieber: Kinderchor „Picchoro“ bringt „Emil und die Detektive“ auf die Bühne

Der Honsolgener Kinderchor hat sich zur festen Größe in der Kulturlandschaft entwickelt. Heuer feiert er sein zehnjähriges Bestehen mit besonderen Auftritten.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Im September findet die Premiere des Musicals "Emil und die Detektive" in Honsolgen statt.
    Im September findet die Premiere des Musicals "Emil und die Detektive" in Honsolgen statt. Foto: Thomas Port (Archivbild)

    Zum zehnjährigen Bestehen plant der Kinderchor „Picchoro“ heuer besondere Aufführungen: Gemeinsam mit dem Jugendchor „Vecchoro“, mit dem Chor Klangfarben und einem Projektorchester der Musikkapelle Honsolgen bringen die Verantwortlichen das Stück „Emil und die Detektive“ von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg in Honsolgen auf die Bühne.

    Musical „Emil und die Detektive“ im September in Honsolgen

    Seit seiner Gründung hat sich der Kinderchor zu einem festen Bestandteil der Jugendarbeit in dem Buchloer Stadtteil gemausert, heißt es in einer Pressemitteilung. Inzwischen zählt das Ensemble demnach rund 50 junge Sängerinnen und Sänger in drei verschiedenen Altersgruppen.

    Das sind die Termine im Honsolgener Vereinsheim

    Das Musical wird im September an mehreren Abenden im Vereinsheim Honsolgen aufgeführt. Premiere ist am Samstag, 13. September, um 19 Uhr. Weitere Termine sind am Sonntag, 14. September, Freitag, 19. September und Samstag, 20. September, jeweils um 19 Uhr sowie am Samstag, 20. September, um 15 Uhr.

    Weitere Infos zu Terminen und Restkarten auf der Homepage der Musikkapelle Honsolgen oder per E-Mail an kartenvorverkauf@mk-honsolgen.de (pm)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden