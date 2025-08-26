Honsolgen im Musical-Fieber: Kinderchor „Picchoro“ bringt „Emil und die Detektive“ auf die Bühne

Zum zehnjährigen Bestehen plant der Kinderchor „Picchoro“ heuer besondere Aufführungen: Gemeinsam mit dem Jugendchor „Vecchoro“, mit dem Chor Klangfarben und einem Projektorchester der Musikkapelle Honsolgen bringen die Verantwortlichen das Stück „Emil und die Detektive“ von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg in Honsolgen auf die Bühne.

Musical „Emil und die Detektive“ im September in Honsolgen

Seit seiner Gründung hat sich der Kinderchor zu einem festen Bestandteil der Jugendarbeit in dem Buchloer Stadtteil gemausert, heißt es in einer Pressemitteilung. Inzwischen zählt das Ensemble demnach rund 50 junge Sängerinnen und Sänger in drei verschiedenen Altersgruppen.

Das sind die Termine im Honsolgener Vereinsheim

Das Musical wird im September an mehreren Abenden im Vereinsheim Honsolgen aufgeführt. Premiere ist am Samstag, 13. September, um 19 Uhr. Weitere Termine sind am Sonntag, 14. September, Freitag, 19. September und Samstag, 20. September, jeweils um 19 Uhr sowie am Samstag, 20. September, um 15 Uhr.

Weitere Infos zu Terminen und Restkarten auf der Homepage der Musikkapelle Honsolgen oder per E-Mail an kartenvorverkauf@mk-honsolgen.de (pm)