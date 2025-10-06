Der Publikumsliebling des ESV Buchloe hängt noch ein Jahr dran

Er ist eines der prägendsten Gesichter der jüngeren Vergangenheit beim ESV Buchloe. Die Rede ist vom Stürmer Alexander Krafczyk, bei dem lange Zeit nicht abzusehen war, ob er nochmals ein Jahr bei den Piraten dranhängen wird. So mussten die Fans und auch die Verantwortlichen der Buchloer bis zuletzt geduldig sein. Doch das Warten hat sich gelohnt, denn jetzt ist klar, dass die Identifikationsfigur und der Publikumsliebling der Freibeuter tatsächlich für ein weiteres Jahr beim Gennachstädter Eishockeyverein bleiben wird.

„Das ist eine unglaublich tolle Nachricht für uns und es freut mich persönlich sehr, dass Alex nochmals ein Jahr dranhängt“, berichtet Team-Manager David Strodel über den 37-jährigen Stürmer mit dem knallharten Direktschuss.

100 Prozent Identifikation mit dem ESV Buchloe

„Alex identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem ESV. Er ist ehrgeizig, hängt sich immer voll rein und stellt sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft“, umreißt Strodel nur ein paar der Eigenschaften eines charakterlich und menschlich wertvollen Mannes für die Rot-Weißen. Der Buchloer Team-Manager bezeichnet ihn als ein „echtes Gesicht der Pirates“. Es wird somit die zehnte Saison sein, in die Alexander Krafczyk in der kommenden Spielzeit geht.

Lange war nicht klar, ob es diese zehnte Saison in der Karriere des Angreifers mit der Nummer 96 im ESV-Dress überhaupt geben wird. „Alex hat sich im Sommer beruflich neu orientiert und wollte daher zunächst abwarten, bevor er eine Entscheidung trifft - denn wenn er etwas macht, dann zu 100 Prozent, genau das zeichnet ihn aus.“

Immer 100 Prozent ist tatsächlich die richtige Bezeichnung für den sympathischen Familienvater, der in seinen fast zehn Jahren beim ESV kaum ein Spiel verpasst hat.

Eine echte Vereinslegende in Buchloe

Krafczyk ist im Lauf der Jahre zu einer echten Vereinslegende avanciert. Schließlich hat er erst kürzlich zum Ende der vergangenen Saison die Schallmauer von 500 Scorerpunkten im Piraten-Trikot geknackt, was in der ESV-Geschichte wohl einmalig sein dürfte. „Meines Wissens hat kein anderer Spieler das zuvor geschafft“, meint auch Strodel.

Daher ist man im ESV-Lager umso glücklicher, dass das aktive Kapitel des Ausnahmestürmers nach über 320 Pflichtspielen mit weit über 200 Toren bei den Buchloer Piraten noch nicht zu Ende ist. Immerhin war Alexander Krafczyk mit 21 Toren und 22 Assists auch in der abgelaufenen Spielzeit wieder einmal einer der gefährlichsten Scorer im ESV-Team.