ESV Buchloe testet erneut gegen Geretsried, besondere Spendenaktion im Oktober geplant

Der Start in die neue Saison der Eishockey-Bayernliga rückt immer näher. Doch bevor es für die Buchloer Pirates am 13. Oktober zu Hause gegen den ESC Geretsried erstmalig um Punkt geht, testen die Buchloer auswärts gegen denselben Gegner, die Riverrats, am Freitag um 19.30 Uhr nochmals im Rahmen der Vorbereitungsphase. Das Spiel wird wieder live bei SpradeTV zu sehen sein.

ESV Buchloe testet am Freitag gegen Geretsried

Noch gut eine Woche, dann geht es endlich wieder so richtig los. Dann startet nämlich die Bayernliga-Hauptrunde und alle 16 Mannschaften kämpfen erstmalig wieder um die begehrten Punkte. Um hierbei zum Auftakt einen erfolgreichen Start hinzulegen, bestehen an diesem Wochenende für die Buchloer Pirates die letzten Gelegenheiten, um aus der Vorbereitung die richtigen Schlüsse zu ziehen und noch an den vorhandenen Schwachstellen in ihrem Spiel zu arbeiten. Diese hat vor allem das vergangene Match am zurückliegenden Wochenende noch einmal aufgezeigt.

Buchloer wollen an Schwachstellen arbeiten

Am vergangenen Freitag trafen die Buchloer bereits auf den ESC Geretsried, der zugleich Kontrahent der Piraten zum Ligaauftakt der Bayernliga-Spielzeit sein wird. Am Ende unterlagen die Piraten den Riverrats in eigener Halle mit 2:5, was unter dem Strich ein verdientes Resultat war. Piraten Coach Waldemar Dietrich dürfte dabei einige Sachen auf seinem Zettel notiert haben, die es spätestens bis zum Auftakt – aber im besten Fall auch schon beim Rückspiel am Freitag – besser zu machen gilt.

Am Sonntag um 18 Uhr steht dann schließlich die letzte Generalprobe in der heimischen Sparkassenarena gegen den Landesligisten ERC Sonthofen aus dem Oberallgäu an.

ESV Buchloe will auf Brustkrebsvorsorge aufmerksam machen

Eine ganz besondere Aktion wird es im Übrigen im kompletten Monat Oktober geben. Dieser gilt als der Monat der Brustkrebsvorsorge. Daher werden sich die Buchloer Piraten im Oktober bei allen Heimspielen in eigens angefertigten pinken Aufwärmtrikots warm machen, um so auf die wichtige Thematik aufmerksam zu machen.

Fans können Spezial-Trikots gewinnen

Besagte Trikots können die Fans dann nach Ablauf der Aktion gewinnen, ebenso einen pinken Sondereditions-Schläger von ESV-Verteidiger Dieter Orendorz. Dazu werden im Oktober bei allen Heimspielen Lose verkauft, deren Erlös am Ende komplett an die Organisation „Brustkrebs Deutschland e.V.“ geht.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.