Noch viele offene Baustellen beim ESV Buchloe

Da liegt noch einiges an Arbeit vor den Piraten. Dies hat am Freitagabend ausgerechnet der Gegner offengelegt, gegen den die Gennachstädter in gut zwei Wochen auch zum Punktspielauftakt ran müssen. Gegen die Riverrats aus Geretsried zogen die Buchloer vor allem wegen eines schwachen Mitteldrittels mit 2:5 (0:0/1:4/1:1) den Kürzeren.

Buchloer Piraten zeigen ungefährliches Powerplay

Auch eine andere Baustelle wurde an diesem Abend noch einmal deutlich - das ungefährliche Powerplay der Piraten. Im letzten Durchgang hätten die Buchloer, die dort lange Zeit mit einem Mann mehr agierten, durchaus nochmal rankommen können, doch da man zu harmlos agierte, blieb es am Ende bei der verdienten zweiten Testspiel-Niederlage.

Beide Teams brauchten eine gewisse Anlaufphase. Torlos ging es in die Kabinen. Doch nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst hatte Adriano Carciola direkt nach Wiederbeginn die große Möglichkeit zur Führung, aber er scheiterte mit seinem Sololauf am ESC-Keeper Korbinian Sertl (21.).

Ab dem 0:4-Rückstand leistet der ESV Buchloe mehr Gegenwehr

Danach wurden die Buchloer gleich mehrfach kalt erwischt. Erst traf Dominik Soukup zum 0:1 (22.), ehe Nico Fissekis eine Undiszipliniertheit der Buchloer in doppelter Überzahl zum 0:2 bestrafte (29.). Als Xaver Hochstraßer (31.) und Odndrej Horvath mit einem Unterzahltor (33.) sogar auf 0:3 und 0:4 stellten, bahnte sich eine echte Packung vor heimischer Kulisse für die Freibeuter an. Zumindest leisteten die Hausherren anschließend wieder etwas mehr Gegenwehr Dieter Orendorz überwand in Überzahl aus spitzem Winkel mit einem Sonntagsschuss den Geretsrieder Schlussmann zum 1:4 (34.).

Mit diesem Rückstand ging es in den Schlussabschnitt, in dem die Buchloer insgesamt über zehn Minuten mit einem Mann mehr spielten. Sie konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Stattdessen half plötzlich der Gegner kräftig mit, dass die Piraten auf 2:4 verkürzten: Der sonst bestens aufgelegte Sertl im Tor blieb bei einem Ausflug aus seinem Gehäuse mit einem Befreiungsschlag an einem Buchloer Spieler hängen und Felix Schurr musste den Puck nur noch ins leere Tor schieben (42.).

Zwar hatten die Buchloer noch Möglichkeiten, aber der Anschluss wollte einfach nicht gelingen. Stattdessen musste Dominic Guran mit einer Glanztat nochmals spektakulär retten, um den vorzeitigen Knockout zu verhindern (47.), den Josef Reiter mit dem 2:5 drei Minuten vor Schluss besorgte.