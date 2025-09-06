Die Saison nimmt Fahrt auf: Die Spiele von Lamerdingen, Buchloe und Jengen/Waal am Wochenende

Während in der Bundesliga wegen der aktuellen Länderspielpause der Betrieb ruht, rollt auf den Plätzen in der Region auch am Wochenende der Ball. Das sind die Partien.
Die Fußball-Parten von Lamerdingen, Buchloe und Jengen/Waal am Wochenende
- Der FSV Lamerdingen ist am Sonntag bei der SG Sontheim/Westerheim zu Gast. Lamerdingen musste am vergangenen Wochenende in der Kreisliga Allgäu Nord gegen den TSV Mindelheim die dritte Niederlage in Folge hinnehmen (0:1). Der entscheidende Gegentreffer fiel nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Ein neuer Anlauf, Punkte gegen den Abstieg einzufahren, soll um 15 Uhr in Westerheim gestartet werden. Die SG hat nach vier Spielen sieben Zähler auf dem Konto und befindet sich auf Platz sechs. Am vergangenen Sonntag sorgte der TSV Kammlach beim 3:0 für die erste Niederlage des kommenden FSV-Gegners. Währenddessen warten die Fans der Lamerdinger immer noch auf das erste Auswärtstor in der laufenden Spielzeit. (dw)
- Zum zweiten Heimspiel der noch jungen Saison trifft der FC Buchloe am Samstag zu Hause auf die SpVgg Rieden. Die Gäste sind Aufsteiger aus der A-Klasse und haben sich in der Kreisklasse bisher achtbar geschlagen. Einem Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber. Im Sturm steht im Team von Trainer Karl-Heinz Schuster mit Ali Ünal ein Angreifer, der weiß, wo das Tor steht. Der heimische FC Buchloe wird versuchen, das Spiel zu bestimmen und mit Beharrlichkeit auf die sich bietenden Chancen hinarbeiten. Diese gilt es dann auch zu nutzen. In den ersten Saisonspielen ist die FCB-Elf geschlossen aufgetreten und konnte so drei Siege in drei Partien einfahren – und genau dieser Teamgeist soll nun auch der Schlüssel für das Spiel am Samstag sein. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe. (js)
SG Jengen/Waal will sich aus dem Tabellenkeller der Kreisklasse befreien
- Die SG Jengen/Waal empfängt am Sonntag um 15 Uhr die SpVgg Baisweil-Lauchdorf am Sportplatz in Waal. Beide Teams stehen nach vier Spieltagen im Tabellenkeller: Jengen/Waal liegt mit drei Punkten auf Rang elf, Baisweil-Lauchdorf noch punktlos am Tabellenende. Für beide Mannschaften geht es beim Aufeinandertreffen darum, dringend benötigte Zähler einzufahren, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Heinisch. (fh)
- Eine Lehrstunde im „Flex7“-Spiel musste das junge Team des SC Lindenberg zuletzt über sich ergehen lassen. Beim Heimspiel gegen den SV Schlingen, der bisher alle seine Spiele im Flex-Modus gespielt hatte, gab es eine krachende 3:10-Niederlage. Nächster Gegner des SCL beim kommenden Auswärtsspiel ist die zweite Mannschaft des TSV Zaisertshofen, die mit drei Siegen auf Platz zwei der Tabelle steht. Das Spiel wurde auf Wunsch von Zaisertshofen auf Mittwoch, den 10. September, 19 Uhr verlegt. (hb)
Lehrstunde für den SC Lindenberg
- Die Reserve des FSV Lamerdingen feierte am vergangenen Sonntag beim 2:1 über den TSV Mindelheim 2 bereits den zweiten Sieg in Serie. Diesen positiven Lauf wollen die Lamerdinger am Sonntag gegen die SG Westerheim/Sontheim 2 fortsetzen. Bei einem weiteren Erfolg könnte die Elf von Robert Sedlmeir auf einen Aufstiegsplatz springen. Spielbeginn ist um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Westerheim. (dw)
- Auch für die zweite Mannschaft des FC Buchloe steht eine Heimpartie an – und zwar gegen den TSV Mittelneufnach. Der TSV steht im Mittelfeld der Tabelle, anders als der FCB, der in den unteren Regionen zu finden ist. Wenn die Heimelf nicht schon früh in der Saison in Bedrängnis geraten will, dann ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig. Anpfiff ist hier um 13.30 Uhr, ebenfalls in Buchloe. (js)
- Die SG Jengen/Waal 2 will im kommenden Spiel ihren Heimvorteil nutzen. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt das Team die Reserve von SpVgg Baisweil-Lauchdorf auf dem Sportplatz in Waal. Nach einem durchwachsenen Saisonstart ist das Ziel klar: Ein Heimsieg soll her, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld der B-Klasse Allgäu 2 Flex zu wahren. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, doch die SG setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit und die Unterstützung der heimischen Fans. Mit der richtigen Einstellung und Taktik sollen die drei Punkte in Waal bleiben. Schiedsrichter der Partie ist Florian Wissmiller. (fh)
