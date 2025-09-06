Die Saison nimmt Fahrt auf: Die Spiele von Lamerdingen, Buchloe und Jengen/Waal am Wochenende

gestartet werden. Die SG hat nach vier Spielen sieben Zähler auf dem Konto und befindet sich auf Platz sechs. Am vergangenen Sonntag sorgte der TSV Kammlach beim 3:0 für die erste Niederlage des kommenden FSV-Gegners. Währenddessen warten die Fans der Lamerdinger immer noch auf das erste Auswärtstor in der laufenden Spielzeit. (dw)

zu Gast. Lamerdingen musste am vergangenen Wochenende in der Kreisliga Allgäu Nord gegen den TSV Mindelheim die dritte Niederlage in Folge hinnehmen (0:1). Der entscheidende Gegentreffer fiel nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Ein neuer Anlauf, Punkte gegen den Abstieg einzufahren, soll

Zum zweiten Heimspiel der noch jungen Saison trifft der

FC Buchloe am Samstag

zu Hause auf die

SpVgg Rieden

. Die Gäste sind Aufsteiger aus der A-Klasse und haben sich in der Kreisklasse bisher achtbar geschlagen. Einem Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber. Im Sturm steht im Team von Trainer Karl-Heinz Schuster mit Ali Ünal ein Angreifer, der weiß, wo das Tor steht.

Der heimische FC Buchloe

wird versuchen, das Spiel zu bestimmen und mit Beharrlichkeit auf die sich bietenden Chancen hinarbeiten. Diese gilt es dann auch zu nutzen. In den ersten Saisonspielen ist die FCB-Elf geschlossen aufgetreten und konnte so drei Siege in drei Partien einfahren – und genau dieser Teamgeist soll nun auch der Schlüssel für das Spiel am Samstag sein. Anstoß ist um

15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe

. (js)