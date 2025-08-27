Mann tankt für 80 Euro ohne zu bezahlen – doch damit hat er wohl nicht gerechnet

Ein 26-Jähriger soll in Jengen bei Buchloe im Ostallgäu zweimal einen Tankbetrug begangen haben. Das berichtet die Polizei. Demnach tankte er am Montagvormittag bei einer Tankstelle an der Gewerbestraße und fuhr dann weiter, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Polizei ermittelt mutmaßlichen Tankbetrüger schnell

Dies wiederholte er am Dienstagmorgen. In beiden Fällen soll er laut Polizei rund 24 Liter Benzin im Wert von jeweils 40 Euro getankt haben. Auf den Überwachungsvideos von Montag und Dienstag war das Kennzeichen seines Fahrzeugs gut zu erkennen, sodass die Polizei den Mann schnell ermittelte. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

