Querender Taubenschwarm überrascht Autofahrer bei Jengen

Einen kuriosen Verkehrsunfall hat es am Dienstagmorgen zwischen Waal und Jengen bei Buchloe (Kreis Ostallgäu) gegeben. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte ein Auto auf Höhe eines Maisfeldes mit einem querenden Taubenschwarm.

Fahrzeug nach Unfall bei Jengen beschädigt

Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. An der Fahrzeugfront seines Wagens entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

