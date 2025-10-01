Icon Menü
Kurioser Unfall zwischen Waal und Jengen: Auto und Taubenschwarm prallen zusammen

Unfall im Ostallgäu

Querender Taubenschwarm überrascht Autofahrer bei Jengen

Zwischen Waal und Jengen hat sich ein kurioser Unfall ereignet: Ein Auto und ein Taubenschwarm kollidierten.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Taubenschwarm ist bei Jengen in ein Auto geflogen.
    Ein Taubenschwarm ist bei Jengen in ein Auto geflogen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Einen kuriosen Verkehrsunfall hat es am Dienstagmorgen zwischen Waal und Jengen bei Buchloe (Kreis Ostallgäu) gegeben. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte ein Auto auf Höhe eines Maisfeldes mit einem querenden Taubenschwarm.

    Fahrzeug nach Unfall bei Jengen beschädigt

    Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. An der Fahrzeugfront seines Wagens entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

    Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

