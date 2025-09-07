Mit 1,1 Promille: Autofahrer kommt bei Beckstetten von der Straße ab

Alkoholisiert ist ein 23-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Samstag bei Beckstetten von der Straße abgekommen.

Frau hört Knallgeräusche und vermutet Unfall

Dass der Unfall so schnell bemerkt wurde, lag wohl auch an einer Frau: Sie verständigte gegen 3.15 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sie zwischen Beckstetten und Ketterschwang zwei laute Knallgeräusche wahrgenommen hat. Sie vermutete laut Polizeibericht, dass es sich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben könnte.

Eine Streifenbesetzung überprüfte die Strecke und stellte dort tatsächlich ein verunfalltes Fahrzeug fest. Der 23-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Alkoholtest ergibt 1,1 Promille

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann wurde daraufhin für einen Bluttest zur Polizeiinspektion Buchloe gebracht.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 7500 Euro. Mögliche weitere Schäden werden aktuell laut Polizei noch ermittelt.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.