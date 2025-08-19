Jugendlicher stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw in Jengen

Ein Jugendlicher ist nach einem Unfall in Jengen an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige war demnach am Montagmittag auf der Kardinalstraße unterwegs. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Lkw-Gespann an einem anderen parkenden Lkw vorbei, der zur Belieferung eines Anwesens halb auf der Straße stand.

Der Jugendliche erkannte den auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Lkw aufgrund einer Kurve zu spät. Trotz Ausweichversuch stieß er seitlich gegen den Anhänger des Gespanns. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

Hubschraubereinsatz nach Unfall in Jengen

Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Am Dienstagmorgen verstarb er dort. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an, teilt die Polizei mit.