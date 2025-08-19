Icon Menü
Tödlicher Unfall in Jengen: 17-Jähriger prallt gegen Lkw (18.8.2025)

Unfall mit Gegenverkehr

Jugendlicher stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw in Jengen

Ein 17-Jähriger ist im Krankenhaus an den Folgen eines Unfalls gestorben. Er war in Jengen auf einem Leichtkraftrad unterwegs, als ihm ein Lastwagen entgegenkam.
    Nach dem Unfall wurde der 17-Jährige mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er am nächsten Morgen.
    Nach dem Unfall wurde der 17-Jährige mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er am nächsten Morgen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Ein Jugendlicher ist nach einem Unfall in Jengen an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige war demnach am Montagmittag auf der Kardinalstraße unterwegs. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Lkw-Gespann an einem anderen parkenden Lkw vorbei, der zur Belieferung eines Anwesens halb auf der Straße stand.

    Der Jugendliche erkannte den auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Lkw aufgrund einer Kurve zu spät. Trotz Ausweichversuch stieß er seitlich gegen den Anhänger des Gespanns. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

    Hubschraubereinsatz nach Unfall in Jengen

    Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Am Dienstagmorgen verstarb er dort. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an, teilt die Polizei mit.

