Energiewende in Buchloe: Lohnt sich eine Wärmepumpe?

Immer häufiger sieht man sie in Vorgärten oder an Hauswänden stehen: graue, große Kästen mit Lüftungsschlitzen. Dabei handelt es sich um Wärmepumpen, die auch in Buchloe und Umgebung als Heizung immer beliebter werden. Viele spielen mit dem Gedanken, von der alten Öl- oder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umzusteigen – sei es für den Klimaschutz oder aufgrund der staatlichen Fördersummen. Bernhard Müller aus Buchloe hat im Jahr 2024 seine 23 Jahre alte Gasheizung gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht. „Ich würde es definitiv wieder so machen“, zieht er nach einem Jahr eine erste, positive Bilanz.

Karin Hehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernhard Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis