Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Nach einem Jahr Wärmepumpe zieht ein Buchloer Bilanz: „Ich würde es definitiv wieder so machen.“

Energiewende

Energiewende in Buchloe: Lohnt sich eine Wärmepumpe?

Bernhard Müller hat seine alte Gasheizung gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht. Nach einem Jahr zieht er eine erste Bilanz. Wie Energieberater helfen können.
Von Karin Hehl
    • |
    • |
    • |
    Seine alte Gasheizung hat Bernhard Müller gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht.
    Seine alte Gasheizung hat Bernhard Müller gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht. Foto: Karin Hehl

    Immer häufiger sieht man sie in Vorgärten oder an Hauswänden stehen: graue, große Kästen mit Lüftungsschlitzen. Dabei handelt es sich um Wärmepumpen, die auch in Buchloe und Umgebung als Heizung immer beliebter werden. Viele spielen mit dem Gedanken, von der alten Öl- oder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umzusteigen – sei es für den Klimaschutz oder aufgrund der staatlichen Fördersummen. Bernhard Müller aus Buchloe hat im Jahr 2024 seine 23 Jahre alte Gasheizung gegen eine moderne Wärmepumpe getauscht. „Ich würde es definitiv wieder so machen“, zieht er nach einem Jahr eine erste, positive Bilanz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden