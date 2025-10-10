Warum die Altkleider-Container in Buchloe abgebaut wurden

Manchen Bürgern ist es schon aufgefallen: Im Stadtgebiet von Buchloe gibt es kaum noch Altkleider-Container. Dahinter steckt eine konkrete Idee, wie Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gab.
Recycling
Manchen Bürgern ist es schon aufgefallen: Im Stadtgebiet von Buchloe gibt es kaum noch Altkleider-Container. Dahinter steckt eine konkrete Idee, wie Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gab.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden