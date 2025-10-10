Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Warum in Buchloe die Altkleidercontainer abgebaut wurden

Recycling

Warum die Altkleider-Container in Buchloe abgebaut wurden

Weil der Markt zusammengebrochen ist, wurden die Container zuletzt nicht mehr geleert. Die Stadt Buchloe schafft eine schnelle Lösung.
Von Karin Hehl
    • |
    • |
    • |
    Die Altkleider-Container an der Eschenlohstraße wurden mittlerweile abgebaut. Sie standen früher neben den Altglas-Sammelbehältern.
    Die Altkleider-Container an der Eschenlohstraße wurden mittlerweile abgebaut. Sie standen früher neben den Altglas-Sammelbehältern. Foto: Karin Hehl

    Manchen Bürgern ist es schon aufgefallen: Im Stadtgebiet von Buchloe gibt es kaum noch Altkleider-Container. Dahinter steckt eine konkrete Idee, wie Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden