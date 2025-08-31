Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Wie lange hat das Buchloer Freibad noch geöffnet?

Baden in Buchloe

Erste Saison im sanierten Buchloer Freibad geht zu Ende - so lange kann man noch baden

Die erste Saison des neu eröffneten Buchloer Freibads neigt sich dem Ende zu. Bereits ab Montag gelten verkürzte Öffnungszeiten.
Von Birgit Hegner
    • |
    • |
    • |
    Die erste Saison des sanierten Buchloer Freibads neigt sich dem Ende zu.
    Die erste Saison des sanierten Buchloer Freibads neigt sich dem Ende zu. Foto: Johannes Füssel

    Der Sommer geht langsam in den Herbst über und damit endet auch die Freibadsaison in Buchloe. Letzter Öffnungstag in der Freizeiteinrichtung ist voraussichtlich Sonntag, 14. September.

    Vielleicht geht das Freibad in die Verlängerung

    Bei entsprechend guter Wetterprognose stellt die Stadt Buchloe in einer Pressemitteilung allerdings eine Verlängerung in Aussicht. Die Saisonkarten für 2025 verlieren mit Schließung des Freibades ihre Gültigkeit.

    Ab Montag, 1. September, gelten bereits verkürzte Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Für die kommende Hallenbadsaison laufen momentan die Planungen, berichtet die Stadt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden