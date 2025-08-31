Erste Saison im sanierten Buchloer Freibad geht zu Ende - so lange kann man noch baden

Der Sommer geht langsam in den Herbst über und damit endet auch die Freibadsaison in Buchloe. Letzter Öffnungstag in der Freizeiteinrichtung ist voraussichtlich Sonntag, 14. September.
Vielleicht geht das Freibad in die Verlängerung
Bei entsprechend guter Wetterprognose stellt die Stadt Buchloe in einer Pressemitteilung allerdings eine Verlängerung in Aussicht. Die Saisonkarten für 2025 verlieren mit Schließung des Freibades ihre Gültigkeit.
Ab Montag, 1. September, gelten bereits verkürzte Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Für die kommende Hallenbadsaison laufen momentan die Planungen, berichtet die Stadt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden