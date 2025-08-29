Mit diesen Büchern lässt sich der Sommer verlängern

Die Tage werden kürzer, erste Bäume verfärben sich und wer morgens aus dem Haus geht, sollte eine Jacke anziehen. Kurzum: Der Sommer geht allmählich über in den Herbst. Wer dafür noch nicht bereit ist, kann sich im Bücherregal bedienen. Mit dem richtigen Lesestoff, lässt sich die warme Jahreszeit nämlich hervorragend verlängern – zumindest gedanklich. Das Team der Stadtbücherei Buchloe unter der Leitung von Sandra Leinsle empfiehlt Bücher, in denen die Sonne auf jeder Seite strahlt.

Diese Lesetipps gibt die Stadtbücherei Erwachsenen:

Coco, Sophie und die Sache mit Paris, Stephanie Jana und Ursula Kollritsch: Dieser unterhaltsame Roman, der 2020 erschienen ist, handelt von Freundschaft, Liebe und Geheimnissen – und bringt Leserinnen und Leser auf 448 Seiten nach Frankreich. Protagonistin Coco hat eigentlich eine romantische Reise nach Paris geplant. Als sich ihre beste Freundin Sophie und deren jugendliche Tochter kurzerhand anschließen, entwickelt sich der Trip in eine andere Richtung.

Toskanische Intrigen: Ein Fall für Kommissar Scotti , Antonello Rossi: Sommer, Sonne und finstere Machenschaften – das verspricht der neu erschienene Kriminalroman, in dem Francesco Scotti auf 512 Seiten ermittelt. In der Toskana, zwischen Zypressen und Pinien, soll im Teatro del Paradiso in Kürze „Romeo und Julia“ aufgeführt werden. Doch vor der Premiere bricht die Hauptdarstellerin tot zusammen – und der Kommissar steht vor einem Rätsel.

Für Kinder hat das Team der Stadtbücherei folgende Empfehlungen:

Franz und Theresa: Ghupft wie gsprunga! Justina Bauer (Text) und Claudia Burmester (Illustration): In diesem Buch, das als „Vorlesespaß für die ganze Familie“ vorgestellt wird, geht es um Abenteuer-Geschichten vom bayerischen Land. Franz redet Dialekt und wohnt mit seiner Familie auf dem Bauernhof, Theresa lebt mit ihren beiden Mamas nebenan und spricht Hochdeutsch. Die beiden verstehen sich prächtig und erleben zusammen allerlei Unglaubliches. Das Buch ist 2024 erschienen und für kleine Leseratten ab sechs Jahren geeignet.

Matti und Max: Abenteuer in den Alpen , Sandra Lehmann (Text) und Manja Adamson (Illustration): Hoch hinaus geht es für Matti und Max, die mit ihrer Freundin Vicky die Ferien in den Bergen verbringen. Rund um Berchtesgaden und Salzburg erleben sie Abenteuer in der Natur, finden am Ferienbauernhof ein geheimes Tagebuch und tauchen damit ein in vergangene Zeiten. Das Buch, erschienen 2022, richtet sich an neun- bis 14-jährige Leser.