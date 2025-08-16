Wie übersteht mein Garten den Sommerurlaub? Tipps vom Profi

Mähen, ansäen, umtopfen, jäten, gießen: Ein Garten braucht Zeit und Zuwendung. Beides bringen viele Menschen gerne für ihre persönliche grüne Oase auf. Aber was, wenn sie diese dann für Tage oder gar Wochen alleine lassen, um in den Sommerurlaub zu verreisen? David Nißle, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege beim Ostallgäuer Landratsamt, gibt Tipps.
So bleibt es grün trotz Hitze
