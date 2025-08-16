Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Hitze im Garten: Wie überstehen meine Pflanzen den Sommerurlaub? Der Kreisfachberater gibt Tipps

So bleibt es grün trotz Hitze

Wie übersteht mein Garten den Sommerurlaub? Tipps vom Profi

Wenn der Garten Tage oder gar Wochen sich selbst überlassen wird, ist die richtige Vorbereitung wichtig. Was bei Trockenheit zu tun ist – und bei Regen.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Viel Zeit und Liebe stecken viele Ostallgäuer in ihre Gärten. Was zu tun ist, damit die grünen Oasen den Sommerurlaub möglichst unbeschadet überstehen.
    Viel Zeit und Liebe stecken viele Ostallgäuer in ihre Gärten. Was zu tun ist, damit die grünen Oasen den Sommerurlaub möglichst unbeschadet überstehen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Mähen, ansäen, umtopfen, jäten, gießen: Ein Garten braucht Zeit und Zuwendung. Beides bringen viele Menschen gerne für ihre persönliche grüne Oase auf. Aber was, wenn sie diese dann für Tage oder gar Wochen alleine lassen, um in den Sommerurlaub zu verreisen? David Nißle, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege beim Ostallgäuer Landratsamt, gibt Tipps.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden