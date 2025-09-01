Icon Menü
Abordnung des Trachtenvereins „D´Schloßbergler“ Hopferau begleiten Markus Söder nach Helgoland

Reise auf Hochseeinsel

Allgäuer Trachtler begleiten Söder nach Helgoland: „Das war ein Erlebnis!“

Fünf Trachtler aus dem Ostallgäu begleiten Ministerpräsident Söder nach Helgoland. Was sie dort erlebt haben und welchem Ostallgäuer sie dort völlig überraschend begegnen.
Von Matthias Matz
    Gerhard Pichler (von links), Tatjana Scharf, Vanessa Scharf und Leo Breyer vom Hopferauer Trachtenverein sowie Landesvorsitzender Günter Frey genießen die Reise nach Helgoland sichtlich.
    Gerhard Pichler (von links), Tatjana Scharf, Vanessa Scharf und Leo Breyer vom Hopferauer Trachtenverein sowie Landesvorsitzender Günter Frey genießen die Reise nach Helgoland sichtlich. Foto: Gerhard Pichler

    Ein bayerischer Ministerpräsident auf Helgoland - das ist irgendwie wie Windrad und Weißwurst oder Gams und Robbe. Vielleicht genau deswegen bestimmte Markus Söder mit seinem Ausflug auf die einzige deutsche Hochseeinsel die Schlagzeilen. Zumal der Landesvater seine „Privatreise“ nicht allein antrat: Mit zur Delegation gehörte auch eine Gruppe des Hopferauer Trachtenvereins „D´Schloßbergler“ um Vorsitzenden Gerhard Pichler. Der ist noch immer ganz begeistert von der Reise in den hohen Norden. „Das war ein Erlebnis!“, schwärmte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

