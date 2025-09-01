Allgäuer Trachtler begleiten Söder nach Helgoland: „Das war ein Erlebnis!“

Ein bayerischer Ministerpräsident auf Helgoland - das ist irgendwie wie Windrad und Weißwurst oder Gams und Robbe. Vielleicht genau deswegen bestimmte Markus Söder mit seinem Ausflug auf die einzige deutsche Hochseeinsel die Schlagzeilen. Zumal der Landesvater seine „Privatreise“ nicht allein antrat: Mit zur Delegation gehörte auch eine Gruppe des Hopferauer Trachtenvereins „D´Schloßbergler“ um Vorsitzenden Gerhard Pichler. Der ist noch immer ganz begeistert von der Reise in den hohen Norden. „Das war ein Erlebnis!“, schwärmte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

