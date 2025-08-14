Freibad: nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl - und in Halblech ein Grund zum Feiern

Freibad – das ist nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl. Wer das vertraute Plätschern hört, und in der Ferne das Lachen von Kindern, der weiß: Der Sommer ist da. Früher, in jungen Jahren, konnte sich so ein Sommer anfühlen wie eine Ewigkeit – mit nassen Handtüchern auf der Wiese, Pommes mit Ketchup und zum ersten Mal dem Mut, vom Beckenrand ins kalte Wasser zu springen. In der Gemeinde Halblech gibt es so ein Freiband seit nunmehr 70 Jahren – und seit genau 50 Jahren das Freibad in Trauchgau in seiner heutigen Form. Anlass genug, in diesem Sommer zu feiern.
Jubiläum
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden