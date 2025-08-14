Icon Menü
Alpenfreibad Trauchgau feiert Jubiläum: Das ist die Geschichte des Bades

Jubiläum

Freibad: nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl - und in Halblech ein Grund zum Feiern

Die Freibadkultur in Halblech feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Das Bad in Trauchgau wird 50 Jahre alt. Grund genug für einen Blick in die Historie und ein Fest.
Von Sabrina Kreisle
    • |
    • |
    • |
    Das Alpenfreibad in Trachgau feiert sein 70-jähriges Bestehen. Dabei gibt es neben einer Poolparty und Frühschoppen auch freien Eintritt für alle.
    Das Alpenfreibad in Trachgau feiert sein 70-jähriges Bestehen. Dabei gibt es neben einer Poolparty und Frühschoppen auch freien Eintritt für alle. Foto: Robert Thaller

    Freibad – das ist nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl. Wer das vertraute Plätschern hört, und in der Ferne das Lachen von Kindern, der weiß: Der Sommer ist da. Früher, in jungen Jahren, konnte sich so ein Sommer anfühlen wie eine Ewigkeit – mit nassen Handtüchern auf der Wiese, Pommes mit Ketchup und zum ersten Mal dem Mut, vom Beckenrand ins kalte Wasser zu springen. In der Gemeinde Halblech gibt es so ein Freiband seit nunmehr 70 Jahren – und seit genau 50 Jahren das Freibad in Trauchgau in seiner heutigen Form. Anlass genug, in diesem Sommer zu feiern.

